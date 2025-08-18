Für 50.000 Kinder wird die Sommerschule Pflicht

Nicht jede Schule mit außerordentlichen Schülern wird automatisch Sommerschulstandort. Stattdessen erfolgt eine Zuordnung der Standorte durch die Bildungsdirektionen, die auch jährliche Rotationen oder feste Standorte vorsehen kann.

Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten: Unterschiedliche Bedürfnisse, z.B. in städtischen oder ländlichen Regionen, der Transport und die notwendige Infrastruktur, werden bei der Standortwahl berücksichtigt.