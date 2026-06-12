Was in den unveröffentlichten Gutachten steht

Seit über einem Monat liegen die Ergebnisse zu den Gesteins-Beprobungen in den vier gesperrten Steinbrüchen im Burgenland und zur Ausbreitung des Staubs rund um die Abbaustätten vor. Bisher wurden diese aber nicht veröffentlicht. Die „Krone“ kennt jetzt erste Details.
Stolze 1200 Seiten dick ist das Sachverständigengutachten, das die Analysen der Gesteins- und Produktproben aus den vier geschlossenen Steinbrüchen beinhaltet. Insgesamt wurden 67 Gesteinsproben aus den Steinbrüchen sowie 46 Produktproben untersucht und umfassend sowie detailliert ausgewertet. Das Ergebnis liegt seit Anfang Mai vor, genauso wie das Gutachten von Geosphere, das die Ausbreitung von Staub aus den Steinbrüchen untersucht hat. Veröffentlicht wurde beides aber noch nicht.
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