Was in den unveröffentlichten Gutachten steht

Stolze 1200 Seiten dick ist das Sachverständigengutachten, das die Analysen der Gesteins- und Produktproben aus den vier geschlossenen Steinbrüchen beinhaltet. Insgesamt wurden 67 Gesteinsproben aus den Steinbrüchen sowie 46 Produktproben untersucht und umfassend sowie detailliert ausgewertet. Das Ergebnis liegt seit Anfang Mai vor, genauso wie das Gutachten von Geosphere, das die Ausbreitung von Staub aus den Steinbrüchen untersucht hat. Veröffentlicht wurde beides aber noch nicht.