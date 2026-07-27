Petition für den Erhalt der Bezirksgerichte

Die vom Bund angedachten Schließungsplänen stoßen in den betroffenen Regionen auf wenig Gegenliebe. Zarits setzt sich deshalb auf allen Ebenen für den Erhalt der beiden Standorte ein. Neben Gesprächen mit den zuständigen Verantwortlichen bringt er eine Petition im Nationalrat ein. Darin wird der dauerhafte Erhalt der beiden Standorte sowie ein klares Bekenntnis des Bundes zu einer bürgernahen und wohnortnahen Justiz gefordert.