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Freiluftspiel im Jänner an Bischofshofener Schanze

Eishockey
27.07.2026 17:29
(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

In der kommenden Saison der ICE Hockey League steigt ein Highlight Ende Jänner in Bischofshofen!

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In einem Open-Air-Event an der Skisprungschanze wird am 30. Jänner unter freiem Himmel das Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC gespielt, am 31. Jänner treffen Red Bull Salzburg und die Black Wings Linz aufeinander.

Auf 14 Klubs aufgestockte multinationale Liga
Die Saison der auf 14 Klubs aufgestockten multinationalen Liga beginnt am 18. September mit einer Final-Neuauflage zwischen HC Pustertal und Meister Graz99ers.

Einsteiger Milano HC ist bei HC Innsbruck zu Gast. Der Grunddurchgang mit 364 Spielen dauert bis 24. Februar, die Saison endet spätestens am 23. April.

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