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Jeder Tropfen zählt!

Olympia-Gold gibt es nur für echte „Hopfen-Helden“

Burgenland
27.07.2026 11:00
Im Sog der Bierolympiade begeisterten die Teams mit Sprungkraft und wuchsen über sich hinaus.
Im Sog der Bierolympiade begeisterten die Teams mit Sprungkraft und wuchsen über sich hinaus.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

„Dabei sein ist alles!“ Starke Teams zeigten bei kräfteraubenden Wettbewerben des Bierschutzvereins in Unterrabnitz im Burgenland ungebrochenen Kampfgeist und eisernen Siegeswillen – und das bis zum letzten Tropfen.

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Wer denkt, eine Bierolympiade bestehe bloß aus Anstoßen und gemütlichem Beisammensein, der wäre am Wochenende in Unterrabnitz eines Besseren belehrt worden. Denn bei den dritten Wettkämpfen dieser Art unter der Schirmherrschaft des örtlichen Bierschutzvereins zählten nicht nur Schnelligkeit und Treffsicherheit, sondern auch Trinkfestigkeit.

Mission mit Herz und Schaumkrone
Die Mission für jedes Dreierteam war glasklar: Fünf herausfordernde Disziplinen galt es, mit einer vollen Kiste Bier zu meistern, ohne sie abzusetzen. Beim Überqueren der Ziellinie mussten alle 12 Flaschen pro Kiste aber leer sein. „Kampfgeist bis zum letzten Tropfen“ war angesagt.

Auf „wackeligen Beinen“ war kein Fehltritt erlaubt.
Auf „wackeligen Beinen“ war kein Fehltritt erlaubt.(Bild: Vanessa Wittmann)
Bei jeder Disziplin wäre das Absetzen der Bierkiste ein schwerer Regelverstoß.
Bei jeder Disziplin wäre das Absetzen der Bierkiste ein schwerer Regelverstoß.(Bild: Vanessa Wittmann)
Nicht nur bei diesem Wettkampf galt, Nägel mit Köpfen machen.
Nicht nur bei diesem Wettkampf galt, Nägel mit Köpfen machen.(Bild: Vanessa Wittmann)

Da sind Hopfen und Malz nicht verloren
Mit diesem großen Ziel und Olympia-Gold vor Augen ließen die durchtrainierten Teilnehmer unerschütterlich ihre (Bauch-)Muskeln spielen. Mit ganzer Gersten-Power jagten die hoch motivierten Mannschaften von Station zu Station. Beim Dart war ein ruhiges Händchen gefragt, beim Nagel einschlagen die richtige Technik und beim Bierdeckel-Flip ebenso wie bei Beerpong eine ordentliche Portion Fingerspitzengefühl.

Die Teams legten eiserne Disziplin an den Tag, damit Hopfen und Malz nicht verloren sind. Denn die Regeln der Bierolympiade sind streng. Das Gebot der Stunde: bloß nichts verschütten!

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Teamgeist quer durch die Generationen
Nicht in der Antike, sondern erst vor vier Jahren ist der Grundstein für den Wettkampf bei einem Dämmerschoppen gelegt worden. „Wir hatten über das Wirtshaussterben diskutiert und uns gefragt, warum sich Jung und Alt immer seltener gemeinsam an einen Tisch setzen“, erzählt Obmann David Böhm. Teamgeist zeichnet heute die Generationen aus. Bei der Bierolympiade 2026 trumpfte letztlich die Mannschaft „Kampftrinker“ auf und heimste das goldglänzende Helle ein.

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