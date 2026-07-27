Olympia-Gold gibt es nur für echte „Hopfen-Helden“

Teamgeist quer durch die Generationen

Nicht in der Antike, sondern erst vor vier Jahren ist der Grundstein für den Wettkampf bei einem Dämmerschoppen gelegt worden. „Wir hatten über das Wirtshaussterben diskutiert und uns gefragt, warum sich Jung und Alt immer seltener gemeinsam an einen Tisch setzen“, erzählt Obmann David Böhm. Teamgeist zeichnet heute die Generationen aus. Bei der Bierolympiade 2026 trumpfte letztlich die Mannschaft „Kampftrinker“ auf und heimste das goldglänzende Helle ein.