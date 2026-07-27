Mit Wodkaflasche und 2,78 Promille am Steuer

Alkohol am Steuer, Drogen, Temposünder und Lenker ohne Führerschein: Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion gingen der Polizei zahlreiche Verkehrssünder ins Netz.
Die Bilanz der Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Burgenland vom Samstag kann sich sehen lassen: 13 Alko- und Drogenlenker wurden aus dem Verkehr gezogen, elf Führerscheine vorläufig abgenommen, 187 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet, drei Kennzeichen abgenommen sowie 319 Anzeigen und 209 Organstrafverfügungen ausgestellt.
Slowakin mit 2,78 Promille unterwegs
Den traurigen Spitzenwert lieferte eine 46-jährige Slowakin im Bezirk Neusiedl am See. Sie war mit 2,78 Promille unterwegs. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine Wodkaflasche. Insgesamt wurden bei 783 Alkotests acht Lenker mit mehr als 0,8 Promille, zwei weitere mit mehr als 0,5 Promille sowie drei Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss erwischt.
Ungar fuhr mit 130 km/h durch Ortschaft
Auch zahlreiche Raser wurden aus dem Verkehr gezogen. Auf der B63 bei Dürnbach war ein Ungar mit 130 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. In Oberpullendorf wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Kroatien mit 102 statt erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet erwischt. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen.
Mit Kennzeichen der Ehefrau unterwegs
Kurios verliefen mehrere Amtshandlungen im Bezirk Oberpullendorf. Ein Mann war mit den Kennzeichen des Autos seiner Ehefrau unterwegs, sein Fahrzeug war zudem nicht zugelassen. Ein weiterer Lenker saß trotz entzogener Lenkberechtigung hinter dem Steuer. Außerdem stoppten Polizisten einen 14-Jährigen, der ohne Führerschein mit einem „frisierten“ Moped unterwegs war.
Filmreife Szenen in Oberwart: Mit Moped vor Polizei geflüchtet
Filmreif endete die Schwerpunktaktion in Oberwart. Zwei Mopedlenker ergriffen vor einer Polizeistreife die Flucht. Die Beamten stellten später ein zurückgelassenes Moped ohne Zulassung und Beleuchtung sicher. Die Ermittlungen laufen.
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