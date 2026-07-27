Mit Wodkaflasche und 2,78 Promille am Steuer

Slowakin mit 2,78 Promille unterwegs

Den traurigen Spitzenwert lieferte eine 46-jährige Slowakin im Bezirk Neusiedl am See. Sie war mit 2,78 Promille unterwegs. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine Wodkaflasche. Insgesamt wurden bei 783 Alkotests acht Lenker mit mehr als 0,8 Promille, zwei weitere mit mehr als 0,5 Promille sowie drei Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss erwischt.