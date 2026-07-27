Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerpunktaktion

Mit Wodkaflasche und 2,78 Promille am Steuer

Burgenland
27.07.2026 16:00
95 Polizisten kontrollierten am Samstag im ganzen Burgenland. Die Bilanz der Schwerpunktaktion: ...
95 Polizisten kontrollierten am Samstag im ganzen Burgenland. Die Bilanz der Schwerpunktaktion: 13 Alko und Drogenlenker, elf Führerscheinabnahmen und hunderte Anzeigen.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Alkohol am Steuer, Drogen, Temposünder und Lenker ohne Führerschein: Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion gingen der Polizei zahlreiche Verkehrssünder ins Netz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Bilanz der Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Burgenland vom Samstag kann sich sehen lassen: 13 Alko- und Drogenlenker wurden aus dem Verkehr gezogen, elf Führerscheine vorläufig abgenommen, 187 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen erstattet, drei Kennzeichen abgenommen sowie 319 Anzeigen und 209 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Slowakin mit 2,78 Promille unterwegs
Den traurigen Spitzenwert lieferte eine 46-jährige Slowakin im Bezirk Neusiedl am See. Sie war mit 2,78 Promille unterwegs. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem eine Wodkaflasche. Insgesamt wurden bei 783 Alkotests acht Lenker mit mehr als 0,8 Promille, zwei weitere mit mehr als 0,5 Promille sowie drei Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss erwischt.

Ungar fuhr mit 130 km/h durch Ortschaft
Auch zahlreiche Raser wurden aus dem Verkehr gezogen. Auf der B63 bei Dürnbach war ein Ungar mit 130 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. In Oberpullendorf wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Kroatien mit 102 statt erlaubten 50 km/h im Ortsgebiet erwischt. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen.

Mit Kennzeichen der Ehefrau unterwegs
Kurios verliefen mehrere Amtshandlungen im Bezirk Oberpullendorf. Ein Mann war mit den Kennzeichen des Autos seiner Ehefrau unterwegs, sein Fahrzeug war zudem nicht zugelassen. Ein weiterer Lenker saß trotz entzogener Lenkberechtigung hinter dem Steuer. Außerdem stoppten Polizisten einen 14-Jährigen, der ohne Führerschein mit einem „frisierten“ Moped unterwegs war.

Filmreife Szenen in Oberwart: Mit Moped vor Polizei geflüchtet
Filmreif endete die Schwerpunktaktion in Oberwart. Zwei Mopedlenker ergriffen vor einer Polizeistreife die Flucht. Die Beamten stellten später ein zurückgelassenes Moped ohne Zulassung und Beleuchtung sicher. Die Ermittlungen laufen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
27.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
23° / 28°
Symbol stark bewölkt
Güssing
19° / 29°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
22° / 28°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
21° / 28°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
21° / 29°
Symbol bedeckt

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
181.790 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
149.518 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
149.339 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2247 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1413 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Burgenland
Jeder Tropfen zählt!
Olympia-Gold gibt es nur für echte „Hopfen-Helden“
Gegen Schließungspläne
Petition für den Erhalt der Bezirksgerichte
Frau warnt nun andere
Passant schnappte sich fremdes Geld bei Bankomat
Gegen Viertligisten
„Nicht genügend!“ Admira blamiert sich im ÖFB-Cup
Über Grenzen hinweg
„CoMe“ setzt neue Impulse für Tourismus und Kultur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf