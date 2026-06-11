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Parents complain:

“The hospital needs to finally tell us the truth”

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11.06.2026 05:50
Karin and Hansjörg Schandlbauer shortly before the trial began at the courthouse in the city of ...
Karin and Hansjörg Schandlbauer shortly before the trial began at the courthouse in the city of Salzburg(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Karin and Hansjörg Schandlbauer from Zell am See in Salzburg are fighting for justice. For their son Paul (10), who has been physically disabled since his dramatic birth and requires intensive care. For a long time, the parents believed it was fate—until an expert report turned everything upside down. That is why the parents are now suing the Tauernklinikum.

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Paul cannot eat on his own, he cannot walk or talk; he is confined to a wheelchair and communicates via a tablet. The 10-year-old has needed help and care since his birth in July 2016.

“But he has a strong character and knows exactly what he wants. My son is just trapped in his body,” emphasizes Mom Karin Schandlbauer with tears in her eyes. Dad Hansjörg Schandlbauer agrees: “Paul is very attentive and learns everything.” The Pinzgau family tells their story to the “Krone.” And they explain why they are now suing the Tauernklinikum with their lawyer, Sebastian Kinberger.

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