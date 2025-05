Mitarbeitern winken nun steuerfreie Prämien

Die Prämie wurde bereits Anfang Mai angekündigt und ist Teil des Steuerpaketes der Regierung. „Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden,“ kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Sonntag an. Anders als in der Vergangenheit sei die Prämie nun nicht mehr an Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen gebunden.