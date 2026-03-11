So soll jetzt der Verkehr aus Einkaufsmeile raus

Auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. Bezirk haben nun die ersten Umbauarbeiten begonnen. Aus ihr soll jetzt ein grüner Boulevard werden. Mit mehr Bäumen, Begegnungszonen und viel weniger Parkplätzen. Und: auch Tempo 30 könnte bald eingeführt werden
Sie ist die „Hauptschlagader“ des dritten Bezirks und eine der wichtigsten Einkaufsstraßen Wiens: die Landstraßer Hauptstraße. Jetzt ist es endlich so weit und sie wird umgestaltet. Allen Unkenrufen zum Trotz. Mittwochvormittag erfolgte der Spatenstich.
Mit dabei: Verkehrsstadträtin Ulli Sima, Erich Hohenberger (beide SPÖ) und Gemeinderätin Angelika Pipal-Leixner (Neos). Zunächst ist der Abschnitt zwischen Juchgasse und Schlachthausgasse dran. Hier entsteht jetzt auf rund 700 Metern ein baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg und 28 neue Bäume. Doch viel wichtiger ist die Frage: was passiert mit dem Rest der Flaniermeile und vor allem wann?
Im Gespräch mit der „Krone“ stellt Stadträtin Sima klar: „Ja, auch der weitere Umbau kommt, aber schrittweise. Das ist fix.“ Man befinde sich hier bereits in der Detailplanung. Als nächste Schritte sollen zwei Begegnungszonen im Bereich des Rochusmarktes und zwischen Barichgasse und Juchgasse kommen. Auf Basis der ersten Planungen sollen sich hier in Zukunft alle Verkehrsteilnehmer den Straßenraum teilen. Damit ist aber auch klar, dass viele Parkplätze wegfallen werden. Und der Bereich von Wien Mitte bis zur Beatrixgasse, sowie der restliche Abschnitt zwischen Rochusgasse und Barichgasse? Hier heißt es nur, dass weitere Maßnahmen in Planung sind.
In der Bezirksvorstehung rechnet man mit knapp der Hälfte. Künftig soll hier außerdem nur mehr Längsparken möglich sein. Derzeit geht die Politikerin von einem Baustart im Sommer 2028 aus. Wenn die Einkaufsmeile dann erst einmal verkehrsberuhigt sei, könne man auch über neue Tempolimits (30 km/h) reden, so Sima.
