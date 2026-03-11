So soll jetzt der Verkehr aus Einkaufsmeile raus

Im Gespräch mit der „Krone“ stellt Stadträtin Sima klar: „Ja, auch der weitere Umbau kommt, aber schrittweise. Das ist fix.“ Man befinde sich hier bereits in der Detailplanung. Als nächste Schritte sollen zwei Begegnungszonen im Bereich des Rochusmarktes und zwischen Barichgasse und Juchgasse kommen. Auf Basis der ersten Planungen sollen sich hier in Zukunft alle Verkehrsteilnehmer den Straßenraum teilen. Damit ist aber auch klar, dass viele Parkplätze wegfallen werden. Und der Bereich von Wien Mitte bis zur Beatrixgasse, sowie der restliche Abschnitt zwischen Rochusgasse und Barichgasse? Hier heißt es nur, dass weitere Maßnahmen in Planung sind.