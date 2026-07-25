Pflege schlägt Alarm: „Bewohner leiden enorm“

Regelmäßige Kontrollen

Einen hohen Stellenwert habe das Thema auch bei den behördlichen Pflegeheimkontrollen. „Werden Mängel festgestellt, kann die Behörde entsprechende Vorgaben machen. Die öffentliche Hand investiert jedes Jahr viel Geld in eine Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Deshalb bitte ich alle, die von möglichen Missständen erfahren – etwa beim Hitzeschutz -, dies sofort der Heimaufsicht zu melden. Jede Meldung hilft, rasch zu handeln und Leid zu verhindern“, so Kornhäusl.