Tierdrama auf der Alm: Kühe stürzten 100 Meter ab

Nicht nur emotionaler, auch finanzieller Verlust

Neben dem emotionalen sieht sich Lechner auch mit einem finanziellen Verlust konfrontiert. „Die beiden Kühe hatten jeweils einen Wert von rund 3000 Euro. Für die Bergung durch den Hubschrauber bin ich wenigstens versichert.“ Ob er sich zwei neue Tiere anschaffen wird, weiß der Hobbybauer, der dieser Tätigkeit seit zehn Jahren „als Ausgleich zum stressigen Alltag nachgeht“, noch nicht. „Man überlegt sich schon, ob man weitermacht“, meint er nachdenklich.