Ein bisschen mehr | Sparen am falschen Fleck

Sparen am falschen Fleck. Die Regierung, die heute durch den Finanzminister das Sparbudget für die nächsten beiden Jahre im Parlament vorstellt, könnte sich und uns freilich noch eine Menge ersparen. Allein, was zuletzt abging und abgeht! Da würde jedem ordentliches „Sparpotenzial“ einfallen. Dafür spart andererseits der ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker mit wichtigen Wortmeldungen: Gerne etwa hätte die Öffentlichkeit eine Äußerung zum schwerst angepatzten ORF-Stiftungsrat, der morgen über den neuen Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Senders entscheiden muss, gehört. Erst recht hätte er sich nicht jede Äußerung zur seit Wochen kursierenden Annahme sparen dürfen, er wünsche sich Clemens Pig als nächsten ORF-General. Das ist Sparen am falschen Fleck.