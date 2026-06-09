Ein bisschen mehr | Sparen am falschen Fleck

Ein bisschen mehr. Zufälliges Zusammentreffen mit einem schwarzen (nicht türkisen) Altpolitiker gestern Mittag, kurz nachdem bekannt geworden war, dass sich ÖVP, SPÖ und Neos nun letztlich doch nicht getraut haben, die Parteienförderung zu erhöhen – während im Staatsbudget rundherum teils massiv gespart wird. Und was sagt der ergraute Politiker? „Das hätten sie sich sparen können.“ Wie wahr! Wie kann man denn überhaupt nur daran denken, in Zeiten der zusammengestutzten Budgets für Familien, Pensionisten und so viele mehr gleichzeitig den Parteien neben der ohnehin schon stattlichen Förderung gleich noch ein bisschen mehr zu gönnen?
Sparen am falschen Fleck. Die Regierung, die heute durch den Finanzminister das Sparbudget für die nächsten beiden Jahre im Parlament vorstellt, könnte sich und uns freilich noch eine Menge ersparen. Allein, was zuletzt abging und abgeht! Da würde jedem ordentliches „Sparpotenzial“ einfallen. Dafür spart andererseits der ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker mit wichtigen Wortmeldungen: Gerne etwa hätte die Öffentlichkeit eine Äußerung zum schwerst angepatzten ORF-Stiftungsrat, der morgen über den neuen Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Senders entscheiden muss, gehört. Erst recht hätte er sich nicht jede Äußerung zur seit Wochen kursierenden Annahme sparen dürfen, er wünsche sich Clemens Pig als nächsten ORF-General. Das ist Sparen am falschen Fleck.
Kommen Sie gut durch den Mittwoch!
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