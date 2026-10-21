Meinl-Reisinger: „Auch im Krieg gibt es Regeln“

Österreich zum vierten Mal im mächtigsten UNO-Gremium

Die UNO-City sichert die diplomatische Präsenz vieler Staaten in Wien. Die entsprechend engen österreichischen Kontakte trugen wesentlich dazu bei, dass sich Österreich im Juni in einer Kampfabstimmung um einen nicht-ständigen Sicherheitsratssitz gegen den zweitgrößten UNO-Beitragszahler Deutschland durchsetzen konnte. Das größte EU-Land hat nämlich weltweit ein viel dichteres diplomatisches Netz als Österreich. Österreich wird dem UNO-Sicherheitsrat in den Jahren 2027 und 2028 angehören, zum bereits vierten Mal nach 1973/74, 1991/92 und 2009/10.