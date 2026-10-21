Trump: „Das ist eine regelrechte Revolution“

Le Pen sei „definitiv die konservative Stimme“, sagte Trump. Er kenne sie aber nicht und habe sie noch nie getroffen. „Ich fand, dass sie schlecht behandelt wurde.“ Dabei bezog sich der US-Präsident darauf, dass die Rechtspopulistin im März 2025 von einem französischen Gericht wegen Korruption verurteilt wurde. Zunächst wurde ihr für fünf Jahre ein Politikverbot auferlegt, doch ein Berufungsgericht ebnete ihr in diesem Jahr den Weg für eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027. Trump selbst war der erste US-Präsident, der als verurteilter Straftäter ins Weiße Haus einzog.