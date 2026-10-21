Macron: Keine ausländische Einmischung bei Unruhen

„Meiner Meinung nach gibt es keine erkennbare ausländische Einmischung in die Geschehnisse“, sagte Macron am Mittwoch während einer Nahostreise in der katarischen Hauptstadt Doha. „Allerdings gab es im Anschluss daran eine ausländische Manipulation der Informationen – das schon -, die zu ebenso inakzeptablen wie dummen Äußerungen seitens vieler, darunter auch ausländischer Politiker, geführt hat.“ Es seien Bilder mit Künstlicher Intelligenz gezeigt worden, die Szenen darstellten, die in Frankreich nie stattgefunden hätten, führte Macron weiter aus. „Es gab Leute, die behaupteten, wir seien von Horden von Migranten und Islamisten überrannt worden, was völlig falsch ist.“