Weil kein Bus mehr fuhr: Steirer starb am Heimweg

In der Dunkelheit praktisch nicht zu sehen

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 25-jährigen Ortsbewohner, Sohn eines ÖVP-Gemeinderats. Er arbeitete als Verkäufer in Graz, pendelte mit dem Bus zur Arbeit. Samstagabend, nach einem langen Arbeitstag, fuhr er nach Stainz zurück und dürfte ersten Ermittlungen zufolge keinen Bus mehr weiter in seinen Heimatort gehabt haben. Daher wollte der Weststeirer, der bei seinen Eltern wohnte, wohl zu Fuß nach Hause gehen, der Landesstraße entlang. In der Dunkelheit war er praktisch nicht zu sehen. Die 21-Jährige erfasste den Weststeirer, er wurde in den Straßengraben geschleudert.