Länder wehren sich gegen geplante Einschnitte

Der Landeschef verweist darauf, dass die Länder in den vergangenen Jahren bereits erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen mussten, ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten. „Bei der Abschaffung der kalten Progression und bei anderen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen wurden den Ländern und Gemeinden ja auch Einnahmen entzogen. Damals hat niemand über einen finanziellen Ausgleich gesprochen. Jetzt plötzlich sollen Länder und Gemeinden zur Finanzierung von Bundesmaßnahmen beitragen. Das ist zumindest schwer nachvollziehbar.“