Wahlsieger aus dem Kosovo bei Kanzler Stocker

Der Besuch Kurtis kam überraschend schnell, nachdem seine Partei erst am Sonntag in den kosovarischen Parlamentswahlen erneut gewonnen hatte. Am Montag nahm Kurti schon am Vienna Economic Forum teil. Auch wenn Kurtis Partei im Vergleich zur letzten Wahl im Dezember 2025 Einbußen hinnehmen musste, erzielte sie knapp 43 Prozent der Stimmen. Im Dezember waren es noch 51 Prozent gewesen. Es fanden zum dritten Mal innerhalb von nur 16 Monaten Parlamentswahlen statt.