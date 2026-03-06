Präsidentin des Kosovo kündigt Neuwahlen an

Das 120 Sitze zählende Parlament hatte bis Donnerstag um Mitternacht Zeit gehabt, sich auf einen Nachfolger der Präsident zu einigen, schaffte es aber nicht. „Ein Parlament, das keinen Präsidenten wählen kann, kann den Prozess nicht unbegrenzt in die Länge ziehen, wie es versucht wird“, begründete Osmani daher ihren Schritt.