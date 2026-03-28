Großer Stau wegen Lokalbahnsperre im Flachgau

Von heute, Samstag, bis zum 7. April ist die Lokalbahnstrecke zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Bürmoos gesperrt. Der Grund sind Modernisierungsarbeiten. Bereits in der Früh gab es deshalb Stau in so mancher Anrainergemeinde.
Mit dem heutigen Samstag haben die Salzburg Linien die Lokalbahnstrecke zwischen Salzburg und Bürmoos bzw. Lamprechtshausen gesperrt. Wegen Bauarbeiten in der Osterwoche müssen Pendler und Passagiere auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Ab 7. April, 4 Uhr in der Früh, soll die Lokalbahn wieder wie gewohnt zwischen Salzburg und dem nördlichen Flachgau verkehren.
Mit der Sperre der Strecke und den ersten Bauarbeiten kam auch der Stau. In der Flachgauer Stadtgemeinde Oberndorf staute es sich bereits in der Früh. Wegen Arbeiten an Gleiskörper und Kreuzungen mussten Autofahrer Ausweichrouten im Stadtgebiet benutzen.
Die Bauarbeiten sind nur ein Vorgeschmack auf den Sommer. Sie dienen als erste Vorbereitungsmaßnahmen für die Hauptarbeiten. Diese finden von 13. Juni bis 13. September statt. Unter anderem werden die Bahnhöfe Bergheim und Anthering modernisiert.
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