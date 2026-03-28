Großer Stau wegen Lokalbahnsperre im Flachgau

Mit dem heutigen Samstag haben die Salzburg Linien die Lokalbahnstrecke zwischen Salzburg und Bürmoos bzw. Lamprechtshausen gesperrt. Wegen Bauarbeiten in der Osterwoche müssen Pendler und Passagiere auf den Schienenersatzverkehr umsteigen. Ab 7. April, 4 Uhr in der Früh, soll die Lokalbahn wieder wie gewohnt zwischen Salzburg und dem nördlichen Flachgau verkehren.