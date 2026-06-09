Farbenprächtiges und politisch geladenes Spektakel

Kostenlose Tanzklassen unter freiem Himmel

Wie schon seit zehn Jahren zeigt ImPulsTanz aber nicht nur Spitzenleistungen auf der Bühne und bringt Tausende Begeisterte in die Workshops, sondern versucht auch niederschwellig Dinge und Menschen in Bewegung zu bringen. Im Mai wurden kostenlose Tanzklassen unter freiem Himmel im Klagenfurter Landhaushof gestartet, seit wenigen Tagen laufen weitere auch beim Linzer Lentos und in der Wiener Seestadt. Von 18. bis 28. Juni folgen der Salzburger Volksgarten sowie zur Festivalzeit dann zahlreiche Locations in Wien wie im Museumsquartier und am Schwarzenbergplatz. Ihr Dezennium feiern Public Moves dann am 8. August mit einem großen Fest (sowie Klassen u.a. in Contemporary. HipHop, Afrobeat & House, Waacking & Voguing) im Arkadenhof. Auch dort ist der Eintritt frei.