Tote, Hunderte Verletzte: Siedlergewalt eskaliert

In Gaza von Hamas bedroht

Während Palästinenser im Westjordanland von Siedlergewalt bedroht sind, sind sie im Gazastreifen der Brutalität der radikal-islamischen Hamas ausgesetzt, wie die Kommission betont. Sie identifizierte in den beiden vergangenen Jahren 249 Fälle von Hinrichtungen und schwerer körperlicher Gewalt im Gazastreifen, die mindestens 108 Todesopfer und 384 Verletzte zur Folge hatten. Laut Bericht waren mit der Hamas verbundene Kräfte an mindestens 60 dieser Vorfälle beteiligt. Diese Taten stellten Kriegsverbrechen wie Mord und Folter sowie Verstöße gegen Menschenrechte und humanitäres Recht dar.