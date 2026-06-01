Radikale Israelis wollen Besiedlung des Südlibanon

In Brüssel stehe man „in Solidarität mit der Bevölkerung des Libanon“ und werde weiterhin Unterstützung und Nothilfe leisten, sagte der Kommissionssprecher weiter. Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz allerdings nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt daher ihre Angriffe auf Israel fort. Die israelische Armee rückte in den vergangenen Tagen immer weiter in den Süden des Libanon vor und führte auch weiter Luftangriffe aus. Am Montag ordnete die israelische Regierung nach eigenen Angaben Angriffe auf einen südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut gelegenen Vorort an.