Jetzt impfen: Zeckensaison startet immer früher

Zeckenstich hat schwerwiegende Folgen

Ein Zeckenstich kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. FSME kann zu Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen führen. In schweren Fällen drohen Lähmungen, Schluck- und Sprachstörungen sowie bleibende Schäden. Auch tödliche Verläufe sind möglich.

Die Erkrankung beginnt häufig unspezifisch mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Kopfschmerzen oder Übelkeit. In einer zweiten Phase kann das Virus das zentrale Nervensystem befallen und neurologische Ausfälle verursachen.