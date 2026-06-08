„Asylskandal“ rund um den Kölner Mordverdächtigen

Tatverdächtige offenbar illegal im Land

Deutsche Medien wie der Focus und der Kölner Stadt-Anzeiger berichteten über neue Entwicklungen in dem Mordfall – in den Berichten war von „Folter-Mord“ und einem „Asylskandal“ die Rede. Einerseits sollen die Täter besonders brutal vorgegangen, das Opfer sogar gefoltert haben, um Wertsachen zu erbeuten. Andererseits soll sich Bajram K. genauso wie ein tatverdächtiger Serbe (30) illegal in Deutschland aufgehalten haben. Den Medienberichten nach wurde der Nordmazedonier zweimal abgeschoben. Er kehrte immer wieder zurück.