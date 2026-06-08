Sohn (11) lenkte Moped mit alkoholisiertem Vater

Da dürften sich wohl auch die Polizisten gewundert haben, als sie am Sonntagabend ein Moped auf der Halleiner Landesstraße in Puch in Salzburg stoppten: Am Steuer saß ein elfjähriger Bub, der mit seinem Vater unterwegs war. Der Erwachsene war augenscheinlich alkoholisiert, hieß es im Polizeibericht.
Den offensichtlich minderjährigen Mopedlenker hielten Polizisten am Sonntagabend auf der Halleiner Landesstraße im Gemeindegebiet von Puch an. Und im Zuge der Kontrolle war dann rasch klar, dass es sich beim mitfahrenden Erwachsenen um den Vater des Elfjährigen handelte.
Dass der Bub weder das erforderliche Mindestalter zum Mopedfahren noch eine entsprechende Lenkberechtigung hatte, war offensichtlich. „Weiters wurde festgestellt, dass auch der Vater, der augenscheinlich alkoholisiert war, über keine gültige Lenkberechtigung verfügt“, hieß es im Polizei-Bericht.
Den beiden wurde jedenfalls die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Anzeigen folgen.
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