Sohn (11) lenkte Moped mit alkoholisiertem Vater

Dass der Bub weder das erforderliche Mindestalter zum Mopedfahren noch eine entsprechende Lenkberechtigung hatte, war offensichtlich. „Weiters wurde festgestellt, dass auch der Vater, der augenscheinlich alkoholisiert war, über keine gültige Lenkberechtigung verfügt“, hieß es im Polizei-Bericht.

Den beiden wurde jedenfalls die Weiterfahrt untersagt, entsprechende Anzeigen folgen.