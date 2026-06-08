Beim Stau umfahren 60 km/h zu schnell

Nur kurz gebremst

Am Nachmittag wurde ein weiterer Temposünder gestoppt. Ein 38-jähriger Salzburger bremste seinen Wagen zunächst vor einem stationären Radargerät ab. Kaum hatte er die Messstelle passiert, trat er jedoch wieder kräftig aufs Gas. Die Polizei maß eine Geschwindigkeit von 153 km/h – statt der erlaubten 100 km/h.