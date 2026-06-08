Beim Stau umfahren 60 km/h zu schnell

Zwei Raser gingen der Polizei am Montag in Salzburg auf der Westautobahn (A1) ins Netz. Beiden wurde der Führerschein abgenommen.
Gleich zwei Pkw-Lenker gingen am 7. Juni der Polizei auf der Westautobahn ins Netz – beide waren deutlich zu schnell unterwegs.
Kurz vor Mittag fiel den Beamten auf der A1 in Fahrtrichtung Wien ein Autofahrer auf, der offenbar einen Stau umgehen wollte. Der 52-Jährige aus dem Flachgau raste auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Begleitstraße mit 136 km/h dahin – erlaubt waren dort lediglich 80 km/h.
Nur kurz gebremst
Am Nachmittag wurde ein weiterer Temposünder gestoppt. Ein 38-jähriger Salzburger bremste seinen Wagen zunächst vor einem stationären Radargerät ab. Kaum hatte er die Messstelle passiert, trat er jedoch wieder kräftig aufs Gas. Die Polizei maß eine Geschwindigkeit von 153 km/h – statt der erlaubten 100 km/h.
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