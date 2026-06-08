Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wanderer verletzt

Nach Absturz: Warum Ziegen keine Hilfe benötigen

Kärnten
08.06.2026 18:00
Einer Ziege wollte ein Wanderer im steilen Gelände helfen. Doch er stürzte dabei selbst ab und ...
Einer Ziege wollte ein Wanderer im steilen Gelände helfen. Doch er stürzte dabei selbst ab und wurde verletzt.(Bild: Verein für Tier- und Naturschutz)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Ein Wanderer wollte in Kärnten eine Geiß aus ihrer misslichen Lage befreien. Doch der Mann stürzte dabei selbst 15 Meter über steiles Gelände. Warum die Huftiere selten Hilfe benötigen ...

0 Kommentare

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste die Bergrettung am Sonntag ausrücken. Zwei Klagenfurter waren im Remschenig-Graben in der Gemeinde Bad Eisenkappel wandern. Im Bereich des kleinen Felsentores, das sich auf einer Seehöhe von etwa 1500 Metern befindet, begegneten die beiden einer Ziege. „Laut den Aussagen der Freizeitsportler sei das Tier über eine Felsstufe mit Seilversicherung nicht mehr weitergekommen“, gibt die Polizei bekannt.

Der 47-jährige Mann versuchte daraufhin, dem Wiederkäuer über die Felsen zu helfen. Doch seine Tierliebe wurde dem Kärntner zum Verhängnis.

Lesen Sie auch:
Der Wanderer wollte der Ziege über die Felsen helfen.
Über felsiges Glände
Wanderer (47) half Ziege: stürzte dabei selbst ab
08.06.2026

Bei Rettungsversuch in die Tiefe gestürzt
„Der Mann verlor das Gleichgewicht und konnte sich selbst nicht mehr am Seil festhalten. Er stürzte etwa 15 Meter über felsiges Gelände ab und blieb am Boden liegen“, heißt es seitens der Polizei. Seine Begleiterin (40) eilte zu Hilfe und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der Klagenfurter verlor das Bewusstsein und war nicht mehr ansprechbar. Mit Verletzungen wurde er vom Team des Rettungshubschraubers C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Normalerweise können sich die raffinierten Huftiere gut selbst befreien. „Ziegen sind sehr neugierige und flinke Tiere – ähnlich wie Gämsen. Sie kommen eigentlich gut in steilen Hängen zurecht, wo sie von Landwirten auch gern gehalten werden“, erklärt Eduard Penker vom Schaf- und Ziegenzuchtverband Kärnten.

Ziegen werden bewusst im steilen Gelände gehalten.
Ziegen werden bewusst im steilen Gelände gehalten.(Bild: Elisa Aschbacher)

Tiere werden „zum Arbeiten“ eingesetzt
Die körperlich agilen Vierbeiner sind gerade deshalb auch in Steilhängen unterwegs. „Sie werden zum Schwenden eingesetzt, also zum Beseitigen von unerwünschten Sträuchern oder hartnäckigen Unkräutern auf Weideflächen.“

Sorgen brauche man sich um die Tiere nicht zu machen. „Felsiges Gelände ist das Gebiet der kecken Ziege. Sie brauchen kaum Hilfe, außer sie sind verletzt oder stecken irgendwo fest“, so der Chef des Verbandes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Eine der Raketen (Bild) schlug in der Nähe der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland ein.
Israel gegen Iran
Nach „schmerzhafter Antwort“ Angriffe beendet
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.712 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.199 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.377 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1619 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1446 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1431 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Kärnten
Wanderer verletzt
Nach Absturz: Warum Ziegen keine Hilfe benötigen
Prozess in Kärnten
Busfahrer ließ Mädchen lenken und missbrauchte es!
Andersdorfer Kirche
Würmer im Altar: Kirche muss restauriert werden
Wegen Starkregen
Murenabgänge, überflutete Straßen und Sperren
Zahlung aufgeschoben
Lösung gefunden! Stadt zieht bei Flughafen mit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf