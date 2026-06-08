Nach Absturz: Warum Ziegen keine Hilfe benötigen

Bei Rettungsversuch in die Tiefe gestürzt

„Der Mann verlor das Gleichgewicht und konnte sich selbst nicht mehr am Seil festhalten. Er stürzte etwa 15 Meter über felsiges Gelände ab und blieb am Boden liegen“, heißt es seitens der Polizei. Seine Begleiterin (40) eilte zu Hilfe und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Der Klagenfurter verlor das Bewusstsein und war nicht mehr ansprechbar. Mit Verletzungen wurde er vom Team des Rettungshubschraubers C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.