Drei 16-Jährige klauten Zigaretten aus Automaten

Mit Gewalt versuchten am frühen Freitagmorgen drei Jugendliche in St. Gilgen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dabei wurden die 16-Jährigen allerdings von einer Zeugin beobachtet – die sofort die Polizei rief.
Beim Eintreffen der Beamten waren alle drei bereits in eine Wohnung in der Nähe des Automaten geflüchtet. Dort gestanden sie, den Automaten aufgebrochen zu haben.
Auch das Diebesgut wurde in der Wohnung gefunden. Wie hoch der Sachschaden und der Wert der Beute ist, stand vorerst nicht fest.
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