„Wie es uns heute geht? Keine einfache Antwort!“

Gewaltschutz und eigene Koordinierungsstelle

In vier Grazer Schulen wurden als Folge nach dem Amoklauf bereits verschärfte Sicherheitskonzepte umgesetzt. Im Land wurde ein Gewaltschutzbeirat unter Vorsitz von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) eingerichtet. Notfallpläne für Schulen sowie außerordentliche Unterstützungsangebote sind dort Thema. Eine konkrete Maßnahme, die Hermann nennen kann: „Ab nächstem Jahr wird eine Koordinierungsstelle für Gewaltprävention bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft installiert, die Drehpunkt für Kinder, Jugendliche, Eltern und Pädagogen sein soll.“

Ein Tag, der sich ins kollektive Bewusstsein gebrannt hat

Dass „unsere Kinder“ weiter unterstützt werden, das ist auch dem Elternverein wichtig. Denn, Schulsprecher Manuel Mohr bringt es auf den Punkt: „Die Wunden sind nicht verschwunden, aber wir haben gelernt, gemeinsam damit umzugehen.“ Während am Podium gesprochen wird, herrscht Stille wie selten bei einer Pressekonferenz. Direktorin Strohmaier sagt: „Auch das Lehrerkollegium ist in diesem Jahr über sich hinausgewachsen ... alle waren betroffen, das darf man nicht vergessen!“ Und diese Betroffenheit reicht sichtbar über die Schulgrenzen hinaus. Wohl noch viel länger als bis zum 10. Juni 2026. Der 10. Juni wird Graz für immer im Gedächtnis bleiben.