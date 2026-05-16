Vier Grazer Schulen haben keine offenen Türen mehr

Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin ließen am 10. Juni 2025 beim Massenmord im Grazer Gymnasium Dreierschützengasse ihr Leben. Der Täter konnte an jenem Vormittag ungehindert das Gebäude betreten. In der Folge wurde viel über Sicherheitsmaßnahmen diskutiert. Gerade die Frage, ob der Zutritt, wie in vielen Kindergärten üblich, nur mit einem Chip oder Code möglich sein soll, sorgte für geteilte Reaktionen. „Ich halte nichts davon, anlassbezogen alle Schulen zu Festungen umzubauen“, sagte etwa Borg-Direktorin Liane Strohmaier schon kurz nach dem Amoklauf.