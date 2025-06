Nach Amoklauf: Gemeinsame Trauer statt Unterricht

Am Tag nach der Horrortat in Graz, die elf Menschenleben forderte, ist an Unterricht nicht zu denken. Das BORG Dreierschützengasse, wo sich der blutige Amoklauf abspielte, bleibt laut Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bis auf Weiteres geschlossen. Schon am Dienstagabend versammelten sich Betroffene zu Gottesdiensten und Kerzenmeeren – auch am Mittwoch ist gemeinsames Trauern statt Schulalltag angesagt.