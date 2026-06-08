120 Jahre alte Bahnviadukte werden saniert

Wege zu den Baustellen mussten errichtet werden

„Die Strukturen werden komplett erhalten. Es wird den Bögen an der Oberseite quasi ein Dach aufgesetzt, dass keine Feuchtigkeit von oben eindringen kann“, sagt Projektleiter Salih Sahin, der gemeinsam mit Projektleiter Robert Obermoser für die Baustelle verantwortlich ist. Der Zeitplan ist straff. Denn bis zur neuerlichen Streckensperre im kommenden Jahr müssen alle Arbeiten an den Viadukten selbst abgeschlossen sein. Dann startet die Sanierung der Gleisanlage, die derzeit bei laufendem Betrieb nicht ausgeführt werden kann. Es kommen neue Gleise und auch die Oberleitungen werden erneuert. Derzeit sind bis zu 35 Arbeiter gleichzeitig an der Baustelle im Einsatz. Lkw bringen im Zehn-Minuten-Takt Beton und alle benötigten Teile.