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Beamte attackiert

Betrunkener (51) rastet an Bushaltestelle aus

Kärnten
07.06.2026 16:13
Symbolbild
Symbolbild(Bild: sos)
(Bild: sos)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein alkoholisierter Mann soll am Sonntagan an einer Klagenfurter Bushaltestelle zunächst eine Security-Mitarbeiterin und anschließend einschreitende Polizeibeamte angegriffen haben.

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Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntag gegen 11 Uhr bei einer Bushaltestelle in Klagenfurt. Laut Polizei soll ein 51-jähriger Klagenfurter dort eine Security-Mitarbeiterin attackiert haben.

Mann lag zuerst am Boden 
Die Mitarbeiterin gab an, den Mann aufgefordert zu haben, vom Boden aufzustehen. Daraufhin sei dieser aggressiv geworden und habe ihr die Kappe vom Kopf geschlagen. Noch bevor die Beamten eintrafen, stieg der Verdächtige in einen Bus ein.

Als die Polizisten den Mann erreichten und ansprachen, soll er auch ihnen gegenüber aggressiv aufgetreten sein. Da er sein Verhalten trotz mehrfacher Aufforderungen nicht einstellte, nahmen ihn die Beamten fest.

Ein durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Der 51-Jährige war vorerst nicht einvernahmefähig und wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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