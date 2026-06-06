The Big Interview
What will remain of you after your death, Marcel?
His life was a struggle—against extreme pain, restrictive cannabis policies, and inhumane criminal prosecution. Marcel (1987–2026) spoke to the “Krone” about this before his announced assisted suicide.
A small house with a garden in Hirtenberg, Lower Austria. Jenny is already waiting for us at the gate; dogs are barking in the background. Jenny is the wife of the 39-year-old man whose story of suffering has sparked great compassion. The two have known each other since school—or as she puts it, “since our moped days.” They got married three years ago.
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