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Kardashian & Hamilton fahren als Paar durchs Glück

Society International
02.06.2026 10:26
Kim Kardashian zeigt auf Instagram ihr Liebesglück mit Lewis Hamilton!
Kim Kardashian zeigt auf Instagram ihr Liebesglück mit Lewis Hamilton!(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/kimkardashian)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Jetzt treten sie nicht mehr auf die Bremse! Kim Kardashian (45) und Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) zeigen ihre Liebe so offen wie nie zuvor – und lassen ganz New York daran teilhaben.

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Mit einer vergnüglichen Fahrradtour fing es an, mit einem Liebes-Statement endete es: Auf Instagram postete Kim Kardashian jetzt Aufnahmen, die Fans weltweit ausrasten lassen. Gemeinsam mit Lewis Hamilton radelt sie durch die Straßen von New York – lachend, entspannt und ganz offensichtlich verliebt.

Besonders süß: Während Hamilton ein Selfie von sich und Kim macht, kämpft die Reality-Queen auf dem Fahrrad noch mit der Balance. In einem Video kommt sie dem Formel-1-Champion dabei sogar gefährlich nahe und steuert fast direkt auf ihn zu. Statt Rennstrecke heißt es für Hamilton diesmal: Liebes-Kurs!

Versteckt hat Kardashian das süße Liebes-Outing übrigens in diesem Instagram-Post, den sie mit den Worten „... in letzter Zeit“ kommentiert hat: 

Vom Freund zum Herzensmann
Dabei begann alles ganz unspektakulär. Schon seit über zehn Jahren kennen sich Kim Kardashian und Lewis Hamilton aus der Promi-Welt, bis es jetzt kräftig „Zoom“ gemacht hat.

Seit Anfang des Jahres verdichten sich die Hinweise auf eine Beziehung. Erst gemeinsame Auftritte beim Super Bowl, dann Reisen rund um den Globus, später vertraute Momente beim Coachella-Festival und romantische Bilder aus Malibu. Jetzt folgt der nächste Schritt: das gemeinsame Liebes-Radeln vor den Augen von Millionen Fans.

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Die Familien sind längst eingeweiht
Auch hinter den Kulissen wird es ernst. Lewis soll inzwischen bereits Zeit mit Kims Kindern verbringen. 

Zuletzt wurden die beiden sogar gemeinsam mit ihren Familien in Los Angeles gesichtet. Mit dabei: Kris Jenner, Lewis‘ Mutter Carmen sowie mehrere von Kims Kindern. Wer zusammen mit den Müttern essen geht, meint es meist nicht nur für einen Sommer.

Seit fast zwölf Jahren kennen sich Kardashian und Hamilton bereits von vielen Promi-Events. ...
Seit fast zwölf Jahren kennen sich Kardashian und Hamilton bereits von vielen Promi-Events. Irgendwann hat es offenbar Klick gemacht.(Bild: APA/APA-Images / Action Press / BFA)

Liebe trotz Mega-Terminkalender
Eigentlich gehören beide zu den beschäftigsten Stars der Welt. Kim jongliert Unternehmen, TV-Projekte und ihre Familie. Hamilton reist für die Formel 1 rund um den Globus. Doch Freunde berichten: Die beiden setzen alles daran, sich zwischen ihren Terminen zu sehen.

Und genau danach sieht es auf den neuen Bildern aus. Während Hamilton sonst mit über 300 km/h über die Rennstrecken dieser Welt rast, genießt er jetzt offenbar lieber eine gemütliche Fahrradtour mit Kim Kardashian.

Aus dem Liebesgerücht ist längst eine Lovestory geworden – und die radelt gerade auf Hochtouren.

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