Der ORF könnte sogar Fernsehsender einsparen

Nächstes Streichkonzert steht an

Sobald der neue ORF-Chef feststeht, steht das nächste Streichkonzert an. Es wird erwartet, dass zusätzlich zum gegenwärtig zu stemmenden Sparpaket ein weiteres in Höhe von 80 bis 90 Millionen Euro pro Jahr kommt. Dem Vernehmen nach sollen beide Geschäftsführer von ORF III (ihre gemeinsamen Gehälter belaufen sich auf 607.000 Euro pro Jahr) ihren Posten verlieren sowie ein beurlaubter ORF-Enterprise-Chef, zur Disposition steht einmal mehr das Radiosymphonie-Orchester, gefährdet ist auch der Spartensender ORF Sport+.