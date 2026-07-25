Motorradlenker (54) bei Unfall schwer verletzt

Gegen 11.05 Uhr war am Samstag ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der B 72 von Krieglach kommend in Richtung Ratten unterwegs. In Alpl wollte er bei Straßenkilometer 77,3 nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Nach eigenen Angaben setzte der Mann den Blinker und leitete den Abbiegevorgang in Schrittgeschwindigkeit ein.