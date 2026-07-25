Motorradlenker (54) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver auf der B72 im steirischen Krieglach kam es am Samstag zu einer folgenschweren Kollision. Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde schwerst verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Grazer Uniklinik geflogen werden.
Gegen 11.05 Uhr war am Samstag ein 34-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der B 72 von Krieglach kommend in Richtung Ratten unterwegs. In Alpl wollte er bei Straßenkilometer 77,3 nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Nach eigenen Angaben setzte der Mann den Blinker und leitete den Abbiegevorgang in Schrittgeschwindigkeit ein.
Zur selben Zeit fuhr der Motorradfahrer hinter dem Pkw in dieselbe Richtung. Er dürfte versucht haben, das Auto zu überholen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, der 54-Jährige wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.
Alkotest negativ
Nach der Erstversorgung wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in das Universitätsklinikum Graz geflogen. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Beim Motorradfahrer war aufgrund seiner Verletzungen kein Test möglich.
Die B 72 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gut zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Krieglach war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz, um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge zu bergen.
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