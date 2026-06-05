Skelett von pferdeartigem Tier freigelegt

Forscher wollen Umstände des Todes klären

In archäologischen Berichten wird oft der Begriff „Equide“ verwendet, wenn anhand der Knochen zunächst nicht sicher bestimmt werden kann, ob es sich um ein Pferd, einen Esel oder ein Hybridtier wie ein Maultier handelt. Erst die laufenden Untersuchungen der Knochen können möglicherweise klären, um was es sich handelte.