Marius beantragt Entlassung aus Untersuchungshaft

Der Kronprinz werde auch an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares im Juni nicht teilnehmen, hieß es in der Mitteilung. Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn „die Situation es erfordere“.