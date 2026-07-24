Der Staat soll Appetit auf Wertgutscheine machen

„Das hätte eine hohe Umwegrentabilität und positive Einnahmeneffekte zur Folge“, erklärt der Experte. Er kalkuliert mit Soforteffekten für die heimische regionale Wirtschaft und ergänzt: „Wir sehen ja, dass der Konsum sonst ohnehin nicht in die Gänge kommt.“ Insbesondere mit Blick aufs Weihnachtsgeschäft.