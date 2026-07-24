Neues System in Parkgaragen erhitzt die Gemüter

Bereits vor rund zwei Wochen beschwerte sich der ehemalige Innsbrucker Gemeinderat Gerald Depaoli in einem seiner Videos auf Social Media, dass „es für die Benützung der Citygarage neue Abrechnungsmodalitäten gibt und bei allen Parkautomaten – ausgenommen dem zweiten beim Abgang zur BTV – keine Bargeldzahlung mehr möglich ist“.