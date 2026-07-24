Grazer Skandal-Internist in der Schweiz verhaftet

Ermittlerin gab sich als Patientin aus

Was bei den vielen Vorwürfen verwunderte, ist, dass der Internist weiterhin auf freiem Fuß blieb. Das soll sich nun aber geändert haben. Nachdem nämlich über ihn sowohl in Österreich als auch der Schweiz ein Berufsverbot verhängt worden war, soll er in Zürich dennoch praktiziert haben. Eine verdeckte Ermittlerin stellte ihn auf die Probe. Dann klickten die Handschellen.