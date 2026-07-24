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Grazer Skandal-Internist in der Schweiz verhaftet

Steiermark
24.07.2026 07:00
In seiner Praxis in Zürich klickten die Handschellen.
In seiner Praxis in Zürich klickten die Handschellen.(Bild: Cemil<?ZE?>Erkoc)
Porträt von Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Von Eva Stockner und Monika König-Krisper

Unerwartete Wende im Skandal rund um einen steirischen Internisten, der Patientinnen jahrelang heimlich gefilmt und missbraucht haben soll: Wie jetzt bekannt wurde, ist der Mediziner Anfang Juli in seiner Zweitpraxis in der Schweiz festgenommen worden. Er soll trotz Berufsverbotes ordiniert haben. Zudem soll Fluchtgefahr bestehen.

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Seit Herbst 2025, nachdem ein Rechtshilfeersuchen der Schweizer Justizbehörden in Graz eingetroffen war, wird gegen den bekannten Internisten ermittelt. Der Beschuldigte, der über 60 Jahre alt ist, betreibt neben Graz nämlich auch eine Praxis in der Schweiz. Und in Zürich ist er nun auch verhaftet worden, wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde. 

Der Mediziner soll zahlreiche Patientinnen, darunter auch eine Minderjährige, heimlich gefilmt und die Frauen teilweise sediert missbraucht haben. Er empfing die Opfer in einer Privatordination außerhalb der regulären Zeiten und ohne dass eine Assistentin anwesend war. Einer Frau fiel die in einer Taschentuchbox versteckte Kamera auf, und sie erstattete Anzeige. So kam der Fall ins Rollen.

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Ermittlerin gab sich als Patientin aus
Was bei den vielen Vorwürfen verwunderte, ist, dass der Internist weiterhin auf freiem Fuß blieb. Das soll sich nun aber geändert haben. Nachdem nämlich über ihn sowohl in Österreich als auch der Schweiz ein Berufsverbot verhängt worden war, soll er in Zürich dennoch praktiziert haben. Eine verdeckte Ermittlerin stellte ihn auf die Probe. Dann klickten die Handschellen.

Zudem soll plötzlich Fluchtgefahr bestehen, da der Arzt Bekannten erzählte, dass er in Pension gehen und nach Südafrika auswandern wolle. Die zuständige Oberstaatsanwaltschaft in Zürich bestätigte auf „Krone“-Anfrage, dass sich der Verdächtige seit Anfang Juli in Zürich in U-Haft befindet. 

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