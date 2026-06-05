NASA beendete Einsatz von Mars-Sonde MAVEN

Nach monatelanger Funkstille ihrer Sonde hat die US-Raumfahrtbehörde NASA eine Mission zur Erkundung der Mars-Atmosphäre für beendet erklärt. Die Sonde MAVEN hat seit Dezember keine Daten mehr gesendet.
Bereits seit 2024 befindet sich der Orbiter MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) in einer Umlaufbahn um den Mars. Ursprünglich sollte der Einsatz ein bis zwei Jahre dauern, doch die Sonde sendete schließlich mehr als ein Jahrzehnt lang Daten zur Erde.
„Bisher beste Mars-Mission überhaupt“
Der Einsatz von MAVEN sei „die bisher beste Mars-Mission überhaupt“ gewesen, schwärmte die an dem Projekt beteiligte Astrophysikerin Shannon Curry. Von der Sonde gewonnene Daten hätten etwa dabei geholfen, das Phänomen der sogenannten Atmosphärenflucht zu verstehen, bei der atmosphärisches Gas in den Weltraum entweicht.
Darüber hinaus habe MAVEN viele Erkenntnisse zur Mars-Atmosphäre und der Klima-Geschichte des Roten Planeten sowie zu dessen Bewohnbarkeit geliefert, sagte Tiffany Morgan vom Erkundungsprogramm der NASA.
Sonde fungierte auch als Relaisstation
Zudem diente MAVEN als Relaisstation für die Kommunikation zwischen den Mars-Rovern und der Erde. Diese Aufgabe müssen nun andere Sonden übernehmen.
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