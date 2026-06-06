Börsen: Traum vom Reichtum

Es ist wie ein Fieber, das ständig steigt: Nächste Woche bringt Elon Musk mit SpaceX den größten Börsengang, den es je gegeben hat: Musk will für seinen Satelliten- und Raumfahrtkonzern schlichte 75 Milliarden Dollar einsammeln. Das Zauberwort an den Börsen ist derzeit KI, also Künstliche Intelligenz, und darüber hinaus die Eroberung des Weltalls.