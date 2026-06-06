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„Krone“-Kommentar

Börsen: Traum vom Reichtum

Kolumnen
06.06.2026 11:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Holl)
Porträt von Georg Wailand
Von Georg Wailand
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Es ist wie ein Fieber, das ständig steigt: Nächste Woche bringt Elon Musk mit SpaceX den größten Börsengang, den es je gegeben hat: Musk will für seinen Satelliten- und Raumfahrtkonzern schlichte 75 Milliarden Dollar einsammeln. Das Zauberwort an den Börsen ist derzeit KI, also Künstliche Intelligenz, und darüber hinaus die Eroberung des Weltalls.

Hier hat ein rasanter Wettlauf der Giganten begonnen, gleich nach SpaceX sollen auch OpenAI und Anthropic an die Börse gebracht werden, da geht es dann schon um 1,5 Billionen Dollar.

Elon Musk, immer gut für das Erfüllen von Menschheitsträumen (mit dem Geld von Anlegern), will den Weltraum als Erster erobern, Limits gibt es bei ihm bekanntlich keine ...

An dieser technologischen Revolution können Anleger durch den Kauf von Aktien teilhaben. Aber so einfach wird das nicht: Denn noch macht SpaceX riesige Verluste, es ist nur die Hoffnung auf künftige Gewinne, die das Fieber der Anleger ausgelöst hat.

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Die Bewertungen von KI-Konzernen und von Halbleiter-Riesen springen in irrwitzigen Dimensionen Richtung Himmel. Millionen Menschen rund um den Globus setzen auf eine neue Technologie, die sie selbst kaum verstehen.

Wird sie die Welt verändern? Vermutlich. Wird man damit schnell reich werden können? Nicht leicht, vor allem nicht die Masse der Kleinanleger.

Die Gier ist dabei ein Gift, das blind macht.

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