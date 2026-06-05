Salzburg gibt Garantie für Spitalsstandorte ab

Das heißt aber nicht, dass an allen Standorten alles so bleibt, wie es ist. „Wir müssen die Spitalsstandorte so aufstellen, dass es Spezialisierungen an verschiedenen Standorten gibt“, sagt Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Nicht mehr in allen Krankenhäusern wird also zukünftig jede Leistung angeboten. Die Details sollen im rein Salzburger Reformgremium „Zukunft Gesundheit“ ausgearbeitet werden.