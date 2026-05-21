Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Jahr nach dem Aus

Land will doch wieder Community Nurses einsetzen

Salzburg
21.05.2026 14:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: pikselstock - stock.adobe.com)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Vor einem Jahr hat die schwarz-blaue Landesregierung das Projekt der Community Nurses in den Gemeinden gestrichen. Jetzt gibt es einen Rückzieher. Die lokalen Pflegekräfte sollen doch wieder eingesetzt werden, diesmal will aber das Land das Projekt federführend aufsetzen.

0 Kommentare

„Wir werden das Thema Community Nurses noch einmal angehen“, verkündete Sozial-Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) am Donnerstag nach der Sitzung der Landesregierung. „Diesmal aber gscheid“, fügte er hinzu. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) noch das Aus für das Pflegeberatungs-Projekt verkündet. Schon zuvor waren zahlreiche Stellen gestrichen worden.

Jetzt soll das Projekt, das zuvor in den Gemeinden lief, über das Land wiederbelebt werden. Fürweger will dafür Anleihen in Niederösterreich nehmen, wo es das System der Acute Community Nurses gibt. Dabei rücken diplomierte Pflegekräfte in Haushalte und Seniorenwohnhäuser aus.

Anders als bisher soll es dabei aber nicht nur um Beratung gehen. Die ausgebildeten Pfleger sollen auch aktiv werden, etwa mit Wundversorgung oder Katheterwechsel. Nach einer Ermächtigung sollen sie auch Medikamente verabreichen können. Das soll helfen, Krankentransporte zu sparen. 

„Das spart auch bare Münze im System: In Salzburg haben im Vorjahr Rettungstransporte 18,3 Millionen Euro gekostet. Wenn wir hier 20 Prozent einsparen, wäre dieses System voll ausfinanziert“, erklärt Fürweger. Nach dieser Rechnung wären Kosten von 3,5 bis 4 Millionen Euro jährlich zu erwarten. Der Neustart für das Projekt ist für Anfang 2028 geplant.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.05.2026 14:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Marlene Svazek
FPÖ
Landesregierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
94.805 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
85.318 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.567 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
760 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf