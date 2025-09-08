Als „russisches Schwein“ beschimpft

Anfang September hatte die Ex-Politikerin gegenüber der russischen staatlichen Nachrichtenagentur TASS tiefe Einblicke in ihre „Flucht“ aus Österreich gegeben: „Bereits 2020 wurde mir in Österreich ein Arbeitsverbot erteilt. Ich wurde auf der Straße als russisches Schwein beschimpft und attackiert, auch habe ich sehr viele Drohungen erhalten. Sowohl in Österreich als auch in der Ukraine gab es öffentliche Aufrufe zu meiner Ermordung.“ Sie habe daher mit nur zwei Koffern und zwei Hunden der Alpenrepublik den Rücken gekehrt. Im Jahr 2022 habe man ihr auf Druck der französischen Behörden in Frankreich mitgeteilt, dass sie das Land verlassen müsse. „Ich war seitdem nie wieder in Österreich oder einem anderen EU-Land“, führte die heutige Wahl-Russin aus.