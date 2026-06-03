E-Scooter-Fahrer betrunken abgeschleppt: verletzt

Auf die glorreiche Idee, einen Elektroroller einfach mit einem anderen abzuschleppen, sind am Dienstagabend zwei Betrunkene im Alter von 31 und 39 Jahren in Neumarkt am Wallersee in Salzburg gekommen. Dabei stürzte der zweite Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu.
Als Werkzeug für das Abschleppen benutzen die beiden Männer einen Gürtel. Sie hielten jeweils das andere Ende in der Hand. Der 31-jährige Flachgauer, der vorausfuhr, war mit 2,76 Promille schwer betrunken. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt.
Der 39-Jährige war ebenfalls betrunken. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,16 Promille. Er wurde von der Rettung in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht.
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