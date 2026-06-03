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Mit Klebeband

Paar stahl Bargeld aus Kapellen-Opferstock

Salzburg
03.06.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Tobias - stock.adobe.com)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ausgerechnet auf eine Kapelle in Altenmarkt (Salzburg) hatten es ein 40-jähriger Rumäne und seine 34-jährige Begleiterin am Mittwochnachmittag abgesehen. Sie stahlen mithilfe eines speziellen Werkzeugs Geld aus dem Opferstock – und wurden von einem Zeugen dabei beobachtet ...

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Weil ihm das Verhalten der beiden komisch vorkam, rief der Passant die Polizei. Diese erwischte die beiden Diebe noch direkt in der Kapelle. Dort stellten die Beamten eine geringe zweistellige Summe in bar und ein doppelseitiges Klebeband sicher.

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Das Klebeband hatten die Rumänen zweckentfremdet – und damit das Geld aus dem Opferstock gefischt. Beide wurden angezeigt.

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